'A família Addams 2: Pé na estrada' ganha novo trailer; Confira

A nova animação A família Addams 2: Pé na estrada ganha novo trailer que mostra as aventuras e confusões da família Addams durante as férias de verão. O filme é a sequência da animação A família Addams, lançado em 2019.

O enredo gira em torno de uma viagem em família com o objetivo de Morticia e Gomez recuperarem o vínculo com seus filhos, que cresceram. Mortícia, Gomez, Wandinha, Feioso, Tio Chico e a equipe embarcam no trailer mal-assombrado e pegam a estrada para as últimas férias familiares miseráveis. A nova produção está com estreia prevista para outubro.