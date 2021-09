Estreia do filme de terror 'Maligno' traz de volta o diretor James Wan

NG Naum Giló*

A onda de filmes de terror é o filão de bilheteria do momento nas salas de cinema. Maligno, traz de volta o diretor James Wan ao gênero, depois de Invocação do mal, Jogos mortais e Sobrenatural. A trama acompanha Madison, uma mulher que tem visões de uma série de assassinatos realizados por uma entidade que a assombrava quando criança.

Entre os documentários, destacam-se A última floresta, com direção de Luiz Bolognesi. O filme retrata a realidade dos conflitos entre garimpeiros e os indígenas, que lutam para manter vivos os espíritos da floresta e as tradições Yanomami. O roteiro é assinado por Bolognesi e o xamã Davi Kopenawa Yanomami.

Outro documentário que também estreia nesta semana é Danças negras, com direção de João Nascimento e Firmino Pitanga. O longa trata da presença negra na contemporaneidade. Figuras ilustres das artes do corpo, da capoeira e dos terreiros de candomblé falam sobre as contradições de uma sociedade cuja tradição é escravocrata.



Os atores Marcos Veras e Nathalia Dill estrelam em Um casal inseparável, filme que tem os ingredientes perfeitos para uma comédia romântica: ciúme, confusão e uma sogra sempre a postos para dar pitaco na relação dos dois. Gravado pouco antes da pandemia começar, a produção é dirigida por Sérgio Goldenberg.

Ainda na esteira das estreias nacionais, Por que você não chora explora a delicada temática do suicídio, importante nessa campanha do Setembro Amarelo. No longa, Jéssica (Carolina Monte Rosa) é uma pessoa introspectiva, enquanto Bárbara (Barbara Paz) é explosiva. O encontro entre as duas personagens ocorre em um estágio da faculdade de psicologia, onde Jéssica é psicoterapeuta de Bárbara. A convivência leva as duas a questionarem suas vidas, procurando mudar suas perspectivas. A direção e o roteiro são de Cibele Amaral.



Entre as comédias, o longa francês O bom doutor, dirigido por Tristan Séguéla, é daqueles filmes de encrencas na véspera de Natal. Com as costas travadas e tomando tragos de uísque o tempo inteiro, Dr. Serge está quase tão mal quanto os pacientes que ele atende em domicílio. Ele é o único médico de plantão na noite natalina. Para se livrar dos atendimentos, tem a ideia de enviar o jovem Malek, que conheceu acidentalmente, para fazer os atendimentos no seu lugar. Malek só precisa seguir à risca as instruções que recebe remotamente de Serge.

A produção italiana Cidadãos do mundo é uma comédia que trata da aventura de três senhores que decidem deixar o país para viver em algum outro lugar onde o poder de compra seja melhor. Dois aposentados, o Professor, que ensinou latim toda a sua vida, e Giorgetto, um morador de Roma que recebe uma pensão de pobreza, e Attilio, boêmio, vendedor de antiguidades e fofoqueiro precisam se organizar para embarcar na aventura de mudar de país. Gianni Di Gregorio atua e dirige o filme.



Com produção dividida entre Coreia do Sul e Estados Unidos, De volta para casa é um drama cujo tema é a assimilação do imigrante. O longa faz parte do esforço recente do cinema norte-americano para pensar a questão pelo ponto de vista da população asiática do país, historicamente pouco servida pela indústria cinematográfica. A direção é de Wayne Wang, nascido em Hong Kong, mas formado nos Estados Unidos, e foi o primeiro cineasta asiático-americano a conseguir projeção no cinema local.



Para a criançada, a novidade é o Patrulha canina: o filme. O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura. A animação é dirigida por Cal Brunker e o elenco conta com a participação de Kim Kardashian, que emprestou a voz para a personagem Dolores, uma atrevida cachorrinha poodle branca.

