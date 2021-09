Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga casou poucos dias antes de morrer

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Redes sociais)

Cerca de um mês antes de morrer vítima de câncer, o produtor musical Dudu Braga, filho do rei Roberto Carlos, celebrou matrimônio com a influencer Valeska Braga, após 18 anos de união.

A cerimônia íntima, realizada pelo padre Antônio Maria, contou com a presença de 12 convidados e do pai, que, pela primeira vez, saiu do isolamento social. O momento emocionante foi compartilhado nas redes sociais:

Em entrevista à revista Caras, o produtor musical afirmou que a oficialização do casamento foi adiada durante muito tempo. “Como fiquei doentinho, veio uma preocupação. Além disso, Laura está com 5 anos, está crescendo, e pôde trazer as alianças, é muito especial”.

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ele não reagiu bem aos tratamentos contra o câncer de peritônio, com o qual luitava desde setembro de 2020. Segundo o boletim hospitalar, a doença dele estava em um estágio irreversível e ele faleceu nesta quarta-feira (8/9).

Sua última publicação nas redes foi uma homenagem à família. "Minhas paixões! Foto de um dia muito especial!"