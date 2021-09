Grávida, Thaila Ayala é criticada por viajar sem marido

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Reprodução/Instagram )

A atriz Thaila Ayala, de 35 anos, rebateu, por meio das redes sociais, as críticas que vem recebendo por viajar sem o marido, Renato Goés. A atriz está grávida e acompanhando a New York Fashion Week.



Thaila abriu uma caixa de perguntas no Instagram e diz ter se surpreendido com a quantidade de questionamento e críticas sobre o motivo de estar viajando sozinha. Na rede social, ela disse: “Eu me pergunto, que dependência é essa dessa mulherada de ter um homem ao lado”.

A artista explicou que a grande parte dos comentários vieram de outras mulheres. “Fiquei me perguntando: ‘Mas o marido tem que ir aonde a mulher vai? A mulher tem que ir aonde o marido vai?’. Eu juro que eu não consigo entender. O que se passa na cabeça das pessoas? Será que eu sou um alien mesmo? Se por acaso, casamento fosse isso, um ter que ir aonde o outro vai, eu não seria casada.”

Em meio a essa situação, a atriz levantou debates como machismo e dependência emocional e conclui: "Sim, eu tenho meu marido. Eu escolho estar com ele num casamento todos os dias, e ele escolhe estar comigo também. Eu na China, ele no Paraguai, e aonde quer que for. Essa escolha é feita. E graças ao bom Deus eu tenho essa liberdade.”