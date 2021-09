Record anuncia primeiros participantes da próxima edição de A fazenda

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Record/ Reprodução)

A Record começou nesta quinta-feira (9/9) a confirmação dos primeiros nomes que estarão no reality show A fazenda 13, previsto para estrear na próxima terça-feira (14/9). Os nomes de alguns peões foram revelados durante o programa Hoje em dia.

O primeiro anunciado foi o ator Victor Pecoraro, de 43 anos. Este não será o primeiro reality dele, que esteve no Dança dos famosos (Globo) e no Bake off (SBT). Como ator, Victor estreou na novela Chocolate com pimenta (2003) e esteve em tramas como Aquele beijo (2011), Os dez mandamentos (2015) e As aventuras de Poliana (2020).

A primeira mulher confirmada no reality foi Liziane Gutierrez. A modelo de 35 anos ficou famosa ao atacar agentes que interromperam uma festa clandestina no início da pandemia.

O ator Mussunzinho, filho de Mussum, é outro famoso confirmado. Ele fez novelas como A força do querer (2017) e Bom sucesso (2019).

Polêmica à vista. O cantor Nego do Borel também estará em A fazenda 13. O cantor foi acusado de agredir a ex-noiva Duda Reis, mas a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o processo. Ele disse no Hoje em dia, porém, que não poderá comentar o caso dentro do reality.