Na quinta-feira (9/9), Dan Fogelman, criador da série This is us, compartilhou em suas redes sociais uma foto de Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia) para marcar o início das gravações da sexta e última temporada da série.

Confira:



A estreia da sexta temporada está prevista para o início de 2022. Os novos episódios prometem o retorno de Chrissy Metz, Justin Hartley, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan e mais atores.

A sexta temporada vai contar com 18 episódios, como de habitual. No Brasil, as quatro primeiras temporadas de This is us estão disponíveis para os assinantes da Amazon Prime Video. A quinta, que terminou de ser televisionada em maio nos Estados Unidos, deve estrear apenas em outubro na plataforma. A série completa pode ser conferida no streaming recém-lançado Star+.