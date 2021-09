Morre o cantor Airton Machado em acidente de ônibus, aos 62 anos de idade

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Airton Machado (foto: Reprodução/Instagram/Edição: Clic ))

O vocalista da banda Garotos de Ouro, Airton Machado, morreu na madrugada desta segunda-feira (13/09), em um acidente no ônibus da banda. A tragédia ocorreu em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, sendo confirmada por um integrante da equipe comercial do grupo, chamado Marcelo Sutter.

Além do músico, sua companheira, Renata da Rosa, sofreu ferimentos e foi levada ao Hospital Regional de São José, localizado na mesma região onde ocorreu o acidente. No momento do ocorrido, ela estava dormindo, segundo informou o sócio da banda, Dhianine Alves.

De acordo com informações do G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que o músico estava dirigindo o veículo, que saiu da pista e colidiu contra um barranco de pedras, durante uma curva no km 44,2, por volta da 1h40. Devido ao acidente, muitos motoristas que tentavam passar pelo local enfrentaram percalços, tendo a pista liberada apenas por volta das 9h.





O músico estava seguindo para o Litoral catarinense, sendo confirmado posteriormente que Airton possuía carteira de habilitação para dirigir o veículo. O último show do artista foi realizado na cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, na noite de sábado (11/09). No momento do acidente, ele estava retornando para casa.

Através das redes sociais, a banda Garotos de Ouro lamentou a morte do companheiro, classificando Machado como uma das maiores influências da música gaúcha. Segundo o G1, o velório e a cremação do corpo serão realizados em Içara, no Sul catarinense, contudo, ainda não há previsão de quando vão ocorrer as cerimônias.