HBO Max está desenvolvendo série baseada em 'The Batman'

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Brothers/divulgação)

O universo de The Batman está em constante expansão nos bastidores da Warner Brothers. Uma série baseada no filme, que ainda não chegou aos cinemas, está sendo desenvolvida e vai contar a história do vilão Pinguim, que será interpretado por Colin Farrell. As informações são do Deadline.

Com inspiração em Scarface, a série conta com a produção de Dylan Clark e Matt Reeves e deve tratar da ascensão do personagem. O Pinguim, também conhecido como Oswald Chesterfield Cobblepot, é um chefe da máfia e um dos principais vilões do Batman.

A série em questão é o segundo spin-off do filme estrelado por Robert Pattinson. A outra derivação será baseada no sistema de corrupção de Gotham City e terá foco no departamento de polícia da cidade. A trama se passará antes da película, “quando um vigilante mascarado começa a perturbar a cidade.”

A HBO Max ainda não confirmou o desenvolvimento da série. Mais detalhes devem ser divulgados em 16 de outubro, na 2ª edição da DC Fandome. A estreia de The Batman é em março do próximo ano.