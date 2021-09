CB Correio Braziliense

A suposta foto teria sido feita no set de filmagem do longa - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O ator Andrew Garfield voltou a comentar acerca dos rumores envolvendo a sua participação no longa Homem aranha: de volta para casa. Recentemente, uma imagem divulgada nas redes sociais gerou alvoroço entre os fãs do Homem-Aranha, alimentando boatos de que o ator está participando da nova sequência do super-herói da Marvel.

O ator reforça novamente que não está envolvido na produção do novo filme. Em entrevista ao comediante Jimmy Fallon, Andrew Garfield disse que a suposta imagem vazada é uma edição do Photoshop. Durante o talk show, o comediante insistiu na pergunta depois da negativa do artista, que respondeu com elogios à performance de Tom Holland. “Vi o trailer e estou ansioso. Acho que ele é o Homem-Aranha perfeito”, afirmou Garfield.

Previsto para estrear em 16 de dezembro, Homem-aranha: sem volta para casa terá o retorno de Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori e Jon Favreau. A trama trará Parker recorrendo ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam a sua verdadeira identidade, após os eventos do último filme. O terceiro filme do Universo Cinematográfico da Marvel terá direção de John Watts e contará com o roteiro de Chris McKenna.