‘Homem-aranha 3’: após trailer, Andrew Garfield nega envolvimento no filme

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Depois de muito tempo de espera entre os fãs do Peter Parker, Homem-aranha: sem volta para casa ganhou o primeiro trailer. Na prévia, o herói se une ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e nos instantes finais podemos ver o retorno de Alfred Molina como Doutor Octopus, o antagonista de Homem-aranha 2.

Contudo, a expectativa gerada pelo trailer sobre o retorno dos antigos vilões do Homem-Aranha levantou dúvidas entre os fãs se Tobey Maguire e Andrew Garfield participariam do novo filme. Em entrevista à Variety, o protagonista de O espetacular homem-aranha negou saber sobre qualquer envolvimento no projeto da Marvel. Na mesma entrevista, o ator disse entender a empolgação dos fãs, mas que tem sido bastante complicado falar sobre os rumores levantados.

"Eu entendo por que as pessoas estão pirando com esse conceito, porque eu também sou um fã. Você não pode deixar de imaginar as cenas e pensar 'Oh, meu Deus, quão legal seria se eles fizessem isso?', mas é importante para mim deixar registrado que isso não é algo no qual eu sei que estou envolvido", disse Andrew Garfield.

O longa promete explorar o universo cinematográfico da Marvel após o Mysterio (Jake Gyllenhaal) revelar a identidade secreta do herói em Homem-aranha: longe de casa (2019). Após os eventos do último filme, Peter Parker pede ao Doutor Estranho que todos esqueçam a sua verdadeira identidade. Contudo, o feitiço não sai como planejado e causa um desequilíbrio no espaço-tempo, o que torna a situação ainda mais perigosa para Peter.

Previsto para estrear em 16 de dezembro, Homem-aranha: sem volta para casa será dirigido por John Watts, que comandou os dois últimos filmes da franquia. No elenco, termos o retorno de Zendaia, Marisa Tomei, Tony Revolori e Jon Favreau. O filme conta com o roteiro de Chris McKenna e produção de Kevin Feige e Amy Pascal.