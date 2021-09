A fazenda 13: Gui Araújo é o primeiro fazendeiro da temporada

CB Correio Braziliense

(crédito: Record/ Reprodução)

O empresário e influenciador digital Gui Araújo venceu a primeira grande prova da temporada do reality A fazenda, da Record, e é o primeiro fazendeiro da edição. A prova que lhe garantiu imunidade foi disputada na madrugada desta quinta-feira (16/9).

Além de Gui, disputaram Aline Mineiro, Erasmo Viana e Mileide Mihaile. A decisão de quem teve direito a fazer a prova foi na sorte, entre os peões que estão na sede da fazenda.

A briga pelo chapéu de fazendeiro foi em duas etapas. Na primeira, eles tinham que pegar argolas que estavam no ar com a ajuda de uma pá. Com muita concentração, era preciso colocá-las em um painel vertical. Mileide foi a mais lenta e não foi para a segunda etapa.

Na segunda fase, Aline, Gui e Erasmo precisaram provar que são bons de pontaria e arremessar argolas em 10 pás para formar a palavra "fazendeiro”. O mais rápido foi Gui, que sagrou-se o campeão da primeir prova importante de A fazenda 13.