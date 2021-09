A Fazenda 13: estreia tem memes, começo de brigas e selinho

CB Correio Braziliense

Galisteu tentou engajar os participantes em duas interações, mas foi deixada no vácuo - (crédito: Record/Reprodução)

O reality show A fazenda 13 estreou com boa audiência na pesquisa preliminar do Ibope, ficando em segundo lugar na noite de terça-feira (15/9). Apesar de não conseguir superar a Globo com o The masked singer Brasil, o reality gerou muito buzz nas redes sociais. A começar pela nova apresentadora, Adriane Galisteu.



Primeira mulher no comando do programa, ela foi comparada a Marcos Mion pelos fãs que ainda não superaram a saída dele do reality. "A Adriane Galisteu tentando imitar o Mion está me dando uma agonia", escreveu um dos espectadores. Mas também foi elogiada pelo carisma pelo público. "Ela merece essa oportunidade. Amo", disse outra internauta, no Twitter.



a adriane galisteu tentando imitar o mion tá me dando uma agonia #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/PeOTWDn3lY — gustavo (@gustavohnymoon) September 15, 2021









Constrangimento



A apresentadora também protagonizou um dos momentos mais comentados da noite. "Não diga alô, diga...", falou aos peões esperando a resposta "como vai, Galisteu?". Mas nenhum dos participantes reconheceu o bordão do seu antigo programa no SBT e ela emendou com uma bronca.



"Tudo bem que foi A fazenda, mas era como vai Galisteu. Na próxima, a gente acerta", disse sem esconder a frustração. Depois, ela tentou engajar os fazendeiros em outra interação frustrada. "Eu quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita", mas nenhum dos confinados esboçou qualquer reação.



É claro que o momento foi aos mais comentados nas redes sociais.



Adriane Galisteu para a casa:

- NÃO DIGAM ALÔ, DIGAM...



A casa:

#EstreiaAFazenda pic.twitter.com/5aTkjcWFPs — Luiz Ricardo (@excentricko) September 15, 2021





Plástica



Outro grande protagonista da noite foram as cirurgias plásticas dos peões e peoas. Muitos dos participantes já falaram abertamente sobre modificações corporais, entre elas Tati Quebra Barraco, que passou por 26 procedimentos desde o início da carreira, e Liziane Gutierrez, que participou do reality show Botched, dos Estados Unidos, no qual são mostradas pessoas que fizeram cirurgias que deram errado.











Tretas



A primeira madrugada em A fazenda teve um princípio de briga envolvendo Gui Araújo e Erika Schneider. Depois da prova surpresa que definiu o grupo que poderá disputar quem será o fazendeiro, alguns participantes conversaram na sala da sede quando Mc Gui disparou "o enunciado era 'quem você quer tirar da prova do fazendeiro?'. Quem é forte. Eu não pensei nisso”.



A bailarina emendou logo uma crítica: "Então você não foi inteligente, né? Você tem que pensar em quem é forte". Ela foi rebatida no ato: "Eu tanto não fui inteligente que estou lá na prova".

Um pouco depois, o clima também esquentou entre Rico Melquiades e Victor Pecoraro. Depois de ser questionado sobre o porquê de tentar eliminar Gui da prova, Rico não segurou a língua: "Não te interessa. Votei porque quis". Em seguida, o ex-De férias com o ex foi ao quarto desabafar com outros confinados. "Coisa chata, velho. Não tenho que estar explicando por que votei em quem. Votei porque quis", repetiu.



Selinho



A madrugada ainda teve um selinho entre as peoas Aline Mineiro e Dayane Melo. As duas conversavam na cozinha, ao lado de Nego do Borel, quando trocaram o carinho que animou os fãs do reality.



“Em menos de 24hs de Fazenda e a Dayane já deu selinho em uma mulher no programa da Record mais vezes do que eu beijei desde 2016”, escreveu uma espectadora.



Em menos de 24hs de Fazenda e a Dayane já deu selinho em uma mulher no programa da Record mais vezes do que eu beijei deste 2016.

Quantos dias pra ela surtar o Bispo?! — Landão da Scania Motors (@landaciccone) September 15, 2021





“Dayane e Aline deram selinho e às câmeras não cortaram”, comemorou outro.



Dayane e Aline deram selinho e às câmeras não cortaram. Carelli tá aprendendo a fazer reality! #AFazenda pic.twitter.com/DjQiCtwJsT — Paulinho #AFazenda13 (@PauloComenta_) September 15, 2021