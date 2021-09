A Fazenda 13: Nego do Borel se surpreende ao olhar parte íntima de Erasmo

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Erasmo e Nego do Borel em momento íntimo (foto: Reprodução/Twitter))

Na madrugada desta quinta-feira (16), o cantor Nego do Borel levou um susto ao olhar de relance as partes íntimas de Erasmo Viana. Os participantes de A Fazenda 13 conversavam enquanto o influenciador fitness tomava banho, o que fez o funkeiro arregalar os olhos ao olhar para baixo.



A cena inusitada ocorreu nesta madrugada, e a reação do funkeiro viralizou nas redes sociais. Erasmo, ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliese, estava de sunga preta dentro do box enquanto conversava com o cantor que estava do lado de fora.

O influencer, em dado momento, mexeu nas partes íntimas, o que atraiu o olhar de Nego e o fez olhar para baixo. A reação de surpresa do cantor, que arregalou os olhos, foi ao ar pelo PlayPlus, streaming que transmite o reality, e virou piada nas redes sociais.

Na tarde desta quarta (15), Nego do Borel afirmou que considera Erasmo 'muito lindo', e que flertaria com ele se fosse mulher. "Esse moleque é um príncipe", disse. Veja o que mais aconteceu no reality nesta quarta-feira.

