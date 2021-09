Atores falam sobre filha de Glória Perez, Daniella, em documentário da HBO Max

CB Correio Braziliense

Glória Perez conseguiu mais de um milhão de assinaturas em um projeto que pediu a inclusão do crime de homicídio qualificado na lei de crimes hediondos - (crédito: Instagram/Reprodução)

A HBO Max começou a produção de uma série documental sobre um crime que chocou o país: o assassinato de Daniella Perez. Em 1992, ela atuava na novela De corpo e alma quando foi alvo de emboscada armada por Guilherme de Pádua, com quem fazia par romântico, e a então esposa dele, Paula Thomaz. O motivo seria a percepção do ator de que o papel dele na novela estava diminuindo em função de um novo rumo para a personagem vivida pela filha da autora do drama, Glória Perez.

Depois do crime, houve uma grande comoção nacional. Glória Perez enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei de ação popular transformado o crime de homicídio qualificado em inafiançável. É nesse ponto da história que a série deve focar. Entre os entrevistados, além da própria Glória, estarão nomes famosos da dramaturgia brasileira como Fabio Assunção, Claudia Raia, Cristiana Oliveira, Maurício Mattar, Wolf Maya e Eri Johnson.

A lista foi revelada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Segundo ela, o ator Raul Gazolla, que era casado com Daniella na época, também será ouvido. A produção está sob o comando de Tatiana Issa e Guto Barra. O projeto foi idealizado por Tatiana, que era próxima do casal à época. A estreia está prevista para 2022, quando o crime completa 30 anos.