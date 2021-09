RN Ronayre Nunes

Rico Melquiades e Solange Gomes roubaram a cena na madrugada desta sexta - (crédito: Reprodução/PlayPlus/RedeRecord)

As clássicas brigas do reality da Record A Fazenda ganharam seguimento em 2021 com a primeira treta da 13ª edição do programa. A confusão começou na madrugada desta sexta-feira (17/9) durante uma dinâmica de prêmios.



O funcionamento da brincadeira era bem simples: os 20 peões tinham de ir eliminando os colegas até que ficassem só 10 competindo por presentes. O ápice da brincadeira era revelar com quem ficaria o carro 0km, mas Rico Melquiades (ex-De férias com o ex-Brasil) e Solange Gomes (modelo e ex-Banheira do Gugu) roubaram a cena.

Rico não gostou nada de ter sido tirado do jogo e foi tirar satisfação com a modelo no momento que rolou o último intervalo comercial do programa. Entre ameaças de um colocar o outro na roça, a dupla partiu para os xingamentos. Rico gritou que Solange era uma “velha coroca”, enquanto a mulher (que só tem 47 anos) respondeu que o moço era um “escorado em Carlinhos Maia” e que tinha “olho caído de peixe”.

Aproveitando a onda que mudou o jogo já desgastado, a apresentadora Adriane Galisteu cortou o intervalo e acompanhou a briga com o público mostrando um bom jogo de cintura. No fim da edição, os outros participantes tentaram jogar panos quentes na briga.