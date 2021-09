Mamma Bruschetta diz que Gugu teve relacionamento com ator global

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube/Cortes SuperSonico [OFICIAL] - Chico Audi/Divulgação)

Mesmo após a trágica morte em um acidente doméstico ainda em 2019, a vida do apresentador Gugu Liberato segue sendo assunto entre outros famosos. Após a confusa briga pela herança do apresentador, agora foi a vez de os relacionamentos de Gugu virarem assunto. Isso porque a também apresentador Mamma Bruschetta contou que Gugu era gay e tinha um relacionamento com um ator global chamado Marcelo Augusto.



Mamma contou a história durante uma entrevista ao podcast SuperSonico Cast nesta quarta-feira (15/9). Segundo a apresentadora, Gugu teria apresentado Marcelo Augusto como um namorado, mesmo tentando ser discreto sobre a união em relação à imprensa.

“Mostrou o namorado antigo, mostrou o Marcelo Augusto”, começou a apresentadora, após ser interrompida por gritos de "furo" dos anfitriões do podcast. Após um momento de silêncio, Mamma continua: “O problema é que ele não queria que fosse tão exposto essa 'coisa' (sic) dele. Ele tinha esses relacionamentos sim, ele tinha foto com eles todos? Tinha. Ele tinha viagens com eles todos? Tinha. Então não era uma coisa tão secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social".

Marcelo Augusto ganhou fama ao participar do já extinto Turma do Didi. Antes do humorístico, contudo, o ator foi “lançado” na TV por Gugu no programa Corrida maluca. Vale lembrar que o apresentador também ajudou Marcelo Augusto na carreira musical.

O Correio tentou entrar em contato com Marcelo Augusto para comentar a história de Mamma Bruschetta, entretanto foi impossibilitado pela política de privacidade das redes sociais do ator.