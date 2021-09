J. K. Rowling, criadora de Harry Potter, prepara livro infantil para este ano

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes Sociais/Divulgação)

A escritora J.K Rowling, responsável por dar vida ao bruxo Harry Potter, divulgou, nas redes sociais, duas ilustrações do seu mais novo trabalho, o livro infantil Jack e o porquinho de natal. Segundo trabalho literário da autora voltado para o público infantil desde a fábula O ickaborg, trata-se de uma história independente, sem qualquer relação com as suas obras anteriores.

Previsto para ser lançado mundialmente em 12 de outubro, o livro conta a história de Dur Pig, um porquinho de brinquedo que, na véspera da noite de Natal, ganha vida. A partir de então, o personagem passa a ajudar seu dono, um garoto chamado Jack, a reencontrar o seu brinquedo perdido.

The christmas pig é indicado para crianças a partir de 8 anos e será editado em capa dura. As ilustrações serão em preto e branco, do renomado ilustrador Jim Field. No Brasil, o livro será lançado pela editora Rocco e a pré-venda está liberada a partir da próxima semana.