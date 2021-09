Em ‘bons termos’ com o Kiss, Ace Frehley fala em reunião da banda

CB Correio Braziliense

(crédito: Ace Frehley/Twitter/Divulgação)

Poucos meses após a polêmica envolvendo o documentário Kisstory, em que Ace Frehley e Peter Criss se recusaram participar da produção por conta de desacordos financeiros, o guitarrista voltou a citar uma possível reunião com o Kiss para a End of the road tour, a turnê de despedida da banda.

Em entrevista ao Trunk nation with Eddie Trunk, da SiriusXM, o músico disse que está “em bons termos” com Gene Simmons e Paul Stanley atualmente. O músico também comentou sobre as chances de voltar a tocar com seus antigos companheiros de banda, mas apenas com o “preço certo”.

“Tudo é possível – sempre disse isso. Essa é a primeira pergunta que me fizeram ao longo dos anos: ‘Você consideraria fazer uma reunião do KISS?’”, contou, em entrevista ao programa de Eddie Trunk. “Eu digo: ‘Nunca fechei a porta para nada’. Se o dinheiro estiver [no valor] certo e oferecerem da maneira certa, tudo pode acontecer”, afirma o músico.

Apesar de Gene e Paul descartarem qualquer possibilidade de retorno de Ace e Criss, rumores acerca da possível reunião da formação original para a turnê de encerramento ressurgem entre os fãs, considerando a boa relação recente dos membros fundadores com o ‘spaceman’.

“Estou em bons termos com Paul e Gene, o que é ótimo, porque criamos algo muito especial nos anos 1970 que durou mais do que tantas outras bandas”, disse o guitarrista. “E Deus os abençoe. Eles ainda estão por aqui, eu ainda estou por aqui, Peter também”, conclui.

Em entrevista ao VintageRock.com em 2018, Ace Frehley comentou que a única maneira de participar da turnê de despedida do Kiss seria pegar de volta a maquiagem, o figurino e o personagem criado pelo músico. Ele acrescentou que o atual guitarrista da banda, Tommy Thayer, “não é um guitarrista ruim” apesar de copiar o estilo e a persona criado por ele, algo que o músico tem feito “há 15 anos", disse ele.