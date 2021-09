Abertas inscrições de pesquisas e conteúdos no 5ª Congresso Nacional do Samba

CB Correio Braziliense

Este ano, o Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, será de dupla celebração. Isso porque, a data marcar o início da 5ª edição do Congresso Nacional do Samba. Até o dia 20 deste mês, os interessados podem inscrever artigos acadêmicos, crônicas, performances em vídeo e conteúdos que estejam afinados com a missão de refletir sobre a genealogia, a cartografia e a cronologia do gênero musical. Para isso, basta acessar o site do evento,

O objetivo é reunir estudiosos, pesquisadores e praticantes em quatro eixos temáticos: batuques, congadas e músicas sacras afro-brasileiras, sambas rurais, sambas urbanos tradicionais e sambas urbanos contemporâneos.

Com transmissão pelo YouTube, as inscrições para apresentação de trabalho têm o custo de R$ 30, para cobrir os custos mínimos da iniciativa. Embora seja aberto ao público, aqueles que desejarem receber o certificado de participação precisam estar inscritos no Congresso, marcado para ocorrer das 8h às 20h, e pagar uma taxa simbólica de R$ 10, também destinado à parte operacional.

O Congresso Nacional do Samba é organizado pelo Laboratório de Preservação e Gestão de Acervos Digitais (Labogad) da Unirio, pelo programa de extensão “Memorável Samba”, e o Centro de Referência e Informação em Artes e Cultura Brasileira (Criar).

Outras informações podem ser conferidas com o professor do Lobogad Jair Martins de Miranda, no e-mail jairmm@unirio.br. No site, também é possível participar da enquete Família do Samba, destinada a alimentar a Árvore Genealógica do Samba e, com isso, criar uma memória social do samba, que envolvem os sambistas e suas obras.

Congresso Nacional do Samba

2 de dezembro, pelo YouTube, entre 8h e 20h. Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://www.even3.com.br/5cns2021/