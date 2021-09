Xuxa nega polêmica sobre pacto com o diabo e diz: 'Fé no cara lá de cima'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Na última sexta-feira (17/09), Xuxa Meneghel concedeu uma entrevista ao canal do youtube chamado Seja seu. A Rainha dos baixinhos abriu o coração, assim revelando detalhes sobre sua carreira e vida pessoal.

No bate-papo, a apresentadora comentou sobre as rumores, que surgiram principalmente no início da carreira, de que teria feito pacto com o diabo. Um desses rumores é que a apresentadora tem algumas músicas que, segundo algumas pessoas, teriam mensagens subliminares caso fossem reproduzidas de traz para frente e que ela não poderia utilizar a palavra Deus por isso.

Na entrevista, Xuxa ainda negou essas teorias e afirmou a sua fé "no cara lá de cima", alegando ainda que não desejaria que alguém que serve ao 'demônio' poderia alcançar a grandeza que ela alcançou, pois isso o fortaleceria.

"Já ouvi algumas pessoas falando que eu tinha pacto com o diabo. Meu Deus do céu! Alguém que tem pacto com o cara lá embaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para o cara", afirmou a famosa.

"Eu tenho realmente uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Se não, eu não teria o que eu tenho", disse Xuxa.

Xuxa ainda falou da forma como deixou sua marca no mundo: "Eu consegui fazer programas em vários idiomas, em vários lugares. Uma pessoa vitoriosa e que deixou sua marca. Passar no mundo e não deixar sua marca para alguém deve ser tão ruim. Acho que deixei minha marquinha para o mundo", complementou.