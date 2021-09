Carol Castro fala sobre viver Luma de Oliveira nos cinemas: 'Delicado'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

A atriz Carol Castro está preste a enfrentar mais um desafio em sua trajetória profissional. A Famosa irá protagonizar atriz e empresária brasileira Luma de Oliveira no filme Eike – tudo ou nada, ainda sem data de estreia nos cinemas. Ela afirma que esse é o seu 16º papel nas telonas.

O longa contará sobre a vida do empresário, que chegou a ocupar o posto de sétimo homem mais rico do mundo. Ao aceitar o convite para viver Luma, a carioca questionou qual seria a abordagem do filme, já que sua preocupação é que os dois lados, tanto do marido quanto da esposa, fossem mostrados.

"Uma das minhas primeiras preocupações foi: mas vocês vão contar tudo, né? Precisa ser um filme real, com os dois lados! Foi muito desafiador aceitar esse personagem, e está sendo, pois, dar vida a uma pessoa que existe é sempre muito delicado. Aceitei o convite com muito respeito. Além disso, sei que tudo será retratado de forma lúdica e quase teatral", disse Carol em uma live com a VAM Magazine.

As filmagens seguem a todo vapor, que é baseado na biografia escrita pela jornalista Malu Gaspar, lançada em 2014, e terá Nelson Freitas vivendo o personagem-título.

Confira a imagem de Carol Castro usando uma coleira com o nome Eike, em que Luma se destacou enquanto desfilava à frente dos ritmistas da Tradição, no carnaval de 1998.