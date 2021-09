O eterno Vavá: morre o ator Luis Gustavo, aos 87 anos

RN Ronayre Nunes

O ator tinha 87 anos - (crédito: TV Globo/Divulgação)

Morreu, neste domingo (19/9), o ator Luis Gustavo, aos 87 anos. Segundo comunicado da Rede Globo de Televisão (em que o artista realizou papéis inesquecíveis na TV), Luis Gustavo morreu em decorrência de complicações de um câncer no intestino.



Pelas redes sociais, um dos sobrinhos de Luis, o também ator, Cassio Gabus Mendes, lamentou a morte do tio: “Luis Gustavo! Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio”.

Luis Gustavo deixa dois filhos, Luis Gustavo Vidal Blanco (fruto da união com Cris Heloísa Vidal) e a Jéssica Vignolli Blanco (da relação com Desireé Vignolli). O ator era casado com Cris Botelho. Além dos dois filhos, o ator também deixa ainda uma neta e dois sobrinhos.