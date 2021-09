Israel e Rodolffo lançam novo hit com Diego e Victor, a sofrência "Erro corporal"

MC Movimento Country - Uai

(crédito: Movimento Country/Reprodução)

O que acontece quando duas das maiores duplas sertanejas do ano se juntam em uma música? Israel e Rodolffo tem a maior música do ano com "Batom de Cereja" e Diego e Victor Hugo não ficam atrás com "Facas", parceria com Bruno e Marrone que dominou as rádios e plataformas digitais do Brasil boa parte desse ano. Agora as duplas unem suas potentes vozes em um modão pra lá de apaixonado na canção inédita "Erro Corporal".

Esta é a primeira vez que as duplas se juntam numa parceria e o encontro faz parte do bem-sucedido projeto da plataforma de entretenimento da Sony Music, Filtr Brasil, que acumula mais de 39.6 milhões de execuções de áudio e vídeo. Cantando a recaída seguida do arrependimento, as duas duplas interpretam a faixa com emoção, dando sentimento à sofrência: "Se eu pudesse, retornava o álcool pra garrafa, devolvia a comanda e voltava pra casa/ Eu tô me sentindo mal ressaca moral, um erro corporal", diz a letra da canção, que promete invadir as plataformas digitais.

Nas redes sociais, a música já é um sucesso absoluto e os fãs apoiaram muito a parceria entre Israel e Rodolffo e Diego e Victor Hugo, que já está bombando no YouTube e promete ainda mais para os próximos dias. Eita sexta-feira de lançamento bom, viu!

Assista "Erro Corporal":