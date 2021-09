Vaza áudio em que mãe de Safadão pede que detonem Mileide Mihaile

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

No último sábado (18/09), Dona Bill, mãe de Wesley Safadão, parece ainda não ter superado os problemas do passado que teve com Mileide Mihaile, sua ex-nora. Na web, um áudio foi vazado da empresária detonando a peoa.

Na mensagem, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, a cearense pede a amigos para "detonarem" sua ex-nora, Mihaile, que está confinada concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão de A fazenda 13. "Vamos detonar quem? Mileide e os programas onde ela for, só isso. Vamos esquecer esse povo todo, tá certo?", disse Dona Bill.

Para a jornalista, a mãe do forrozeiro confirmou ser a voz dela mesmo, mas pontuou que o áudio não é recente nem trata da participação de Mileide no reality show. "Sou eu falando, mas esse áudio é antigo. Da época em que aconteceram os ataques dos perfis fakes no Instagram. Hoje eu torço pra Mileide ganhar A Fazenda", afirmou a matriarca.

Durante a coletiva de imprensa de A fazenda, a influenciadora digital foi questionada sobre quem cuida de Yhudy no período em que ele fica confinada.

No bate-papo transmitida ao vivo, a colunista Fábia Oliveira questionou: "com quem Yhudy ficará nos próximos três meses? É com a Thyane?". Aos risos, Mileide Mihaile respondeu:"na verdade ficará com o pai e com minha mãe".

A jornalista Keila Jimenez questionou sobre o temperamento da influenciadora digital dentro do reality. "A gente vai ver a Mileide que a gente viu durante todo esse tempo nas confusões com o Safadão?".

Mileide Mihaile logo respondeu: "a mídia fez essa mulher confusa, mas vocês vão ver a verdadeira Mileide. Acho que tem muita coisa que vi ser maravilhosa. Tô bem feliz com essa oportunidade", pontuou.