Chico Buarque e Carol Proner se casam em cartório do Rio de Janeiro

RN Ronayre Nunes

A advogada tem dois filhos e cantor tem três - (crédito: Reprodução/Instagram/@cartoriodeitaipava)

O cantor Chico Buarque, 77 anos, e a advogada Carol Proner, 47, se casaram em um cartório da cidade de Itaipava, no Rio de Janeiro. Discretos, a informação de que o casamento ocorreu só veio à tona por conta de uma postagem no Instagram do próprio tabelionato neste sábado (18/9).

"Para nós, celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner. Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", escreveu o cartório no post.

Chico Buarque e Carol Proner estão juntos desde 2017. Além de advogada, ela é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mãe de dois filhos. O cantor também tem filhos, três.