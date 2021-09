O dia em que Mike Tyson quis pagar para lutar com gorila em zoológico de NY

JM João Mello - Especial para o Uai

Mike Tyson é conhecido por ser uma pessoa de temperamento excêntrico. Exímio lutador, não perdoava nenhum adversário ao pisar no ringue. Tyson, aliás, topava lutar até com o que não é humano. Sim. Segundo um portal Norte-americano, o boxeador chegou a oferecer cerca de 10 mil dólares ao zoológico de Nova York para lutar com um dos gorilas.

A reportagem é do Daily Star, que relatou como tudo aconteceu. A oferta foi feita na década de 80, quando Tyson e a então esposa, Robin Givens, passeavam pelo zoológico, que foi aberto exclusivamente para eles.

Ao ver o animal brigando com outros dentro do criadouro, o lutador fez a proposta para o criador e queria desafiar o bicho para um confronto: "Quando o vi 'fazendo bullying' com outros animais, quis entrar na jaula para fazer o mesmo com ele", declarou Tyson. Obviamente, seu desejo não foi atendido pelo cuidador dos animais. Mike disse que pôde ver nos olhos do gorila o "quanto ele era poderoso".

Mike Tyson, o tigrão



O campeão peso pesado sempre teve fascínio por animais selvagens. Mike, inclusive, já teve problemas com vizinhos, que o processaram por conta de ataques sofridos pelos tigres que o boxeador criava em casa. Depois de ter sido processado, os felinos foram doados para um santuário ecológico e não estão mais sob os cuidados de Tyson.