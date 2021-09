AJ Johnson, o Ezel em 'Friday', morre em Los Angeles aos 55 anos

O ator Anthony “AJ” Johnson, conhecido pelo papel de Ezal, no filme Friday, e que participou de outros grandes filmes como, Negócio arriscado e Uma festa de arromba, morreu aos 55 anos.

"Perdemos um ícone", disse LyNea Bell, representante do ator ao The Hollywood Reporter. "Ele nos deixou memórias incríveis de suas risadas, habilidades dinâmicas de atuação, mas acima de tudo, sua enorme personalidade e coração de ouro."

O artista norte-americano foi encontrado em uma loja de Los Angeles e a causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com o sobrinho, o ator foi levado às pressas ao hospital, mas já chegou sem vida.

Johnson cresceu em Compton, na Califórnia. Seu primeiro papel foi no filme Festa de arromba, de 1990, como E.Z.E. Anos depois ficou conhecido por interpretar Ezal no clássico Sexta-feira.

O rapper americano Ice Club tuitou em homenagem ao amigo.



Sad to wake up to the news about AJ Johnson passing away. Naturally funny dude who was straight outta Compton at the same time. Sorry I couldn’t bring your character Ezal back to the big screen in Last Friday... https://t.co/gKbYZDZ4Br