É hoje! Pabllo ‘passa mal’, mas está tudo bem; entenda o meme

Cantora entrou na brincadeira e postou logo pela manhã: "Bom dia, não estou me sentindo bem" - (crédito: Pabllo Vittar/Twitter/Reprodução)

Dessa vez a Pabllo foi longe demais! Não, espera, esse é outro meme. A cantora e performer maranhense passou todo o fim de semana e esta segunda-feira (20/9) entre os assuntos mais comentados da internet brasileira. Mas não que ela tenha feito algo errado. É que, na falta de shows e outros momentos para disfrutar do convívio coletivo, alguns fãs da cantora resolveram desenterrar um banner do primeiro álbum dela em que se lê “Pabllo Vittar, Vai Passar Mal, 20 de setembro às 17h”.



Para o contexto da época, o sentido era óbvio: anunciava-se um show da drag queen nesta mesma data daquele ano (2017). Entretanto, ao ser resgatado sem nenhuma menção à apresentação, da época em que a diva lançou o single Corpo Sensual, o cartaz virou o maior acontecimento dos últimos tempos da última semana. Um perfil no Twitter chamado “Quanto tempo falta pra Pabllo Vittar passar mal” começou a contagem regressiva em janeiro deste ano e conseguiu 26,1 mil seguidores.



Repostando diariamente a foto com o banner do evento, a brincadeira chegou a angariar mais de 73 mil curtidas em uma postagem em 8 de agosto. De lá para cá, a página seguiu com alguns milhares de likes até que a própria cantora entrou na brincadeira.



43 dias pic.twitter.com/pp9ckBRkoh — Quanto tempo falta pra Pabllo Vittar passar mal (@qtfppvpm) August 8, 2021





Na noite de domingo, Pabllo postou uma foto em seu perfil oficial no Twitter com a legenda “gente sério tô com medo de passar mal amanhã!!! torçam por mim”.



gente sério tô com medo de passar mal amanhã!!! torçam por mim pic.twitter.com/gAVyNN1VBh — Pabllo Vittar (@pabllovittar) September 20, 2021





É claro que os fãs se engajaram bastante na publicação para desejar forças ao ícone. Mas parece que não adiantou. Hoje cedo, a drag mandou um recado para os seguidores: “bom dia não tô me sentindo bem”, escreveu no microblog. Alguns desavisados, como o ex-BBB Gil do Vigor, se preocuparam de verdade.



Amiga, conta logo esse babado. Jajá eu que tô passando mal. Ahahahahahha — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 20, 2021





Mas, provando que está melhor do que nunca — e que é uma boa marqueteira, diga-se de passagem — às 17h Pabllo não só estava passando muito bem, obrigada, como aproveitou para divulgar a data de estreia do clipe de Bang Bang: 24 de setembro. Então, fãs, essa sim é a data que vocês devem guardar.



BANG BANG / CLIPE 24/09 pic.twitter.com/25wslLOaBE — Pabllo Vittar (@pabllovittar) September 20, 2021