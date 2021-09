Equipe de Nego do Borel fala em ‘linchamento virtual’ após acusações

CB Correio Braziliense

A participação de Nego do Borel em A fazenda 13 está longe de limpar a imagem do cantor. Depois de ser acusado, nas redes sociais, de assediar Dayane Mello, ele foi indicado pelos demais peões como o provável eliminado da semana. Na noite de domingo (19/9), os participantes precisaram dizer quem, na opinião de cada um, sairia do programa.



O artista foi o segundo mais votado, ficando atrás apenas da ex-banheira do Gugu Solange. Isso foi reflexo da briga com Dynho Alves na noite anterior, que começou após a confusão envolvendo Dayane. Apesar de tudo isso, a equipe do funkeiro publicou uma nota em que defende Nego do Borel na madrugada desta segunda-feira (20/9).



De acordo com o texto, o participante do reality é vítima de uma "era do cancelamento" e sofre um "linchamento virtual". A nota diz que os espectadores do programa estariam "julgando e condenando (o artista) por coisas que não aconteceram". Esse trecho faz referência ao movimento que pede a expulsão de Nego do Borel do programa embasada nas acusações de assédio contra a colega de reality show.



Para a equipe, a agressividade que precedeu a briga com o ex-Power couple é o único erro da noite, que Nego “admitiu e (pelo qual) se desculpou”. O texto sustenta que as reações às atitudes do Mc são desproporcionais, causadas por racismo. "Até quando esse racismo estrutural irá existir? Até quando só pessoas brancas terão o direito de errar? Até quando uma nova chance será seletiva pela cor da pele?", finaliza o texto.



O vídeo que acompanha a nota é um trecho do artista chorando logo depois de ouvir os comentários feitos a seu respeito pelos colegas no jogo da discórdia. Nos comentários da publicação, fãs disseram que Nego do Borel "não está bem psicologicamente" e que seria melhor para ele encerrar a participação em A fazenda 13.









