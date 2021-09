Luan Santana viaja para Minas Gerais com novo affair, diz colunista

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O relacionamento ficou sério!

Luan Santana parece estar mesmo apaixonado por seu novo affair, a blogueira Izabela Cunha.

De acordo com as informações da colunista, Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor sertanejo esteve neste fim de semana em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, para conhecer a terra natal da família da modelo.



Segundo a publicação, os pombinhos até comemoram juntos, na companhia de outro casal, em um tradicional restaurante mineiro.



No fim do mês passado, o cantor já havia sido visto curtindo o espetáculo circense da família Stankowich, em Atibaia, interior de São Paulo, ao lado de Izabela, que vem sendo apontada como seu novo affair desde o início do ano.

De acordo com a colunista, o sertanejo recorreu a um disfarce, para curtir a noite sem muitos curiosos em cima, enquanto a jovem não se importou em ser notada. Até então, nenhum dos dois confirmou o relacionamento.



Santana está oficialmente solteiro desde 2020, quando terminou noivado com Jade Magalhães. Desde o fim da relação, o artista já foi apontado como affair de Giulia Be, Mariana Rios, Franciny Ehlke e Juliette Freire.