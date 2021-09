Nego do Borel lembra BBB21 e dispara: "Pior do que a Karol Conká eu não estou"

CB Correio Braziliense

O cantor Nego do Borel está preocupado com a repercussão das próprias atitudes no reality show A fazenda 13. Na primeira semana do programa, ele já se envolveu em polêmicas dentro e fora da casa, o que fez com que a equipe dele falasse em "linchamento virtual" em defesa do famoso.

Em conversa com Aline Mineiro, Nego se mostrou preocupado e lembrou da rapper Karol Conka, eliminada do BBB21 com o recorde de rejeição do reality global. "Pior do que a Karol Conká eu não estou", opina Nego do Borel. Ele completa dizendo que deve ter sido cancelado "mais umas 10 vezes" durante a participação em A fazenda.