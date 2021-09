Sammy Lee desabafa sobre internação hospitalar: 'Assustador'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Sammy Lee (foto: Reprodução/Instagram))

Nesta última segunda-feira (20/09), a influenciadora Sammy Lee, ex de Pyong, uitlizou as redes sociais para explicar o motivo de sua internação. Ela foi internada na última quarta-feira com fortes dores nos braços, sendo logo apontado pelos exames uma tendinite aguda e múltiplas érnias.

Após receber alta hospitalar, a famosa abriu o jogo sobre o seu estado de saúde. "Eu fiquei quase todos esses dias sem dormir, porque eu sentia muita dor no braço. Eles me deram remédios fortíssimos para dor, que eu até vomitava de tão forte que era, e minha dor não passava. Eu ficava chapadona de tanto remédio e a dor não parava. Olha que assustador isso”, relatou através dos Stories do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sammy (@sammylee)





Sammy aproveitou para desabafar sobre a sensação de ficar tantos dias longe de Jake, seu filho da relação com Pyong.

"Nesses dias internada, o Jake foi uma vez no hospital, mas eu estava tão mal que não conseguia nem olhar para ele. Ele dormiu dois ou três dias sem mim, foi uma experiência bem ruim, não recomendo para ninguém. Quando eu cheguei em casa, nem gravei nada, porque só ficava abraçando ele e chorando", contou a influenciadora.

Relembre o caso



Ela foi levada para o hospital Albert Einstein, capital paulista, e foi internada com urgência, sem previsão para receber alta. O filho de Sammy e Pyong, Jake Lee, ficou sob os cuidados de pessoas próximas a família.





A influenciadora chegou a fazer alguns exames, incluindo de Covid-19, para o qual testou negativo. Em nota enviada pela assessoria de Sammy, é revelado que ela possui hérnias e inflamação aguda no nervo.



"Após sentir fortes dores no braço esquerdo, Sammy procurou assistência médica de emergência no Hospital Albert Einstein na madrugada desta quarta (15/09)", informa o comunicado.