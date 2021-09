Duda Reis acusa Record TV de manipulação e detona Nego do Borel

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Duda Reis fez duras críticas à Record TV e ao ex, Nego do Borel - (crédito: Reprodução/Instagram)

Duda Reis voltou a usar seu perfil nas redes sociais, para fazer um desabafo e não poupou críticas à Record TV por ter convidado o seu ex- namorado, Nego do Borel para participar de A Fazenda 13.

O cantor é acusado pela atriz e influenciadora digital por agressão, estupro de vulnerável, violência doméstica, lesão corporal e transmissão de HPV.



A atriz acusou a emissora do bispo Edir Macedo de tentar "limpar a imagem" do funkeiro, além de cogitar que a produção do reality rural tenha o orientado a adotar um comportamento vitimista de frente às câmeras.



Em seu perfil no Twitter, a influenciadora não chega a citar o nome de Nego, mas sim do canal de televisão.



"Tem gente que não sustenta o personagem nem com 10 minutos de confronte ou conversa. O pior é quem compra a pose de 'pobre coitado', excluído, injustiçado, bom moço… me poupe! Impressionante como querem enfiar goela abaixo uma imagem de 'vítima' para o agressor. Machismo puro!", iniciou.



"É revoltante ver um cara que bate em mulher sendo enaltecido! Se em câmeras você já vê que o comportamento é agressivo, imaginem em casa e convivendo, de fato. Gente, mulheres morrem todos os dias por causa desse silenciamento. Essa emissora silencia a mulher, não é normal", disparou a atriz, criticando o fato da emissora ter escolhido Borel para o elenco da atração comandada por Adriane Galisteu.



"Eu tenho todo o meu direito, assim como qualquer vítima de violência doméstica, de ficar apavorada com as pessoas que querem reverter a imagem de um agressor. Como colocam um homem com três denúncias de três mulheres rolando na justiça, na televisão? Ninguém tá 'chutando cachorro morto', aquilo é um agressor! Agredir mulheres é crime! O normal é você não compactuar e não fingir que nada aconteceu. Aconteceu sim! Com mais de três mulheres".

Na sequência, Duda revelou que tem sofrido ataques virtuais de homens e mulheres em seu perfil no Instagram, por conta da denúncia feita contra Borel. Inclusive, ela revelou que tem evitado usar a rede social.



"Vocês não têm noção dos directs e das mensagens que eu tenho recebido, de mulheres e de homens falando atrocidades. Eu não suporto mais ler, não tenho conseguido entrar no Instagram. A mulher denuncia, fica fodida psicologicamente, passa por várias perícias, extremamente revitimizada, enquanto o agressor vai para reality mostrar que é uma perda de tempo a mulher denunciar? P****! Me poupe Record, eu falo mesmo! Não tenho um pingo de medo peitar", afirmou.



A influencer ainda especulou que a emissora tem manipulado o público, para que o funkeiro consiga limpar a sua imagem.



"Esqueci que a emissora manipula [as imagens]… se bobear já até o aconselharam a não beber e a começar a pregar sobre Jesus Cristo lá, o bispo [Edir Macedo] deve ficar orgulhoso Cara sorridente com os olhos em forma de coração. Também devem ter pedido para ele se excluir e chorar olhando para as câmeras. Passadores de pano, silenciadores de mulheres", reforçou.



"Gente, vocês têm noção? Sempre foi assim! A equipe sempre pisou em ovos, porque todos morrer de medo do comportamento agressivo. Ele só escutava quando falava de carreira ou boa imagem. A Record está ajudando esse cara", questionou.

Superar uma relação normal é diferente de superar violência doméstica e abuso psicológico. Não vou ser silenciada, são os meus direitos, as minhas dores, minhas cicatrizes enormes! Não façam isso com a mulher, poderia ser sua filha".

"Aí, sinceramente. Não aguento mais nada disso. Sinto que fiz tudo em vão, não suporto ver pessoas defendendo um agressor. Minha força está literalmente acabando, sinto uma impotência e uma tristeza surreal de ver tudo isso. Uma pena. Eu só queria poder ter 20 anos de fato e não ter essa carga enorme nas minhas costas todos os dias. Queria ser tratada como uma jovem normal ou pelo menos não ter que me provar o tempo inteiro sendo a vítima. Eu não sei o que é ser jovem, às vezes lamento muito por isso", finalizou.



Confira, abaixo, os tweets:

