Xuxa publica foto aos 18 anos tirada por Pelé nos EUA: 'Acreditem, sou eu'

Nesta segunda-feira (20/09), a apresentadora Xuxa Meneghel compartilhou várias fotos com seus fãs no instagram.

A famosa postou uma foto dela tirada por Pelé nos anos 80, época em que a jovem apresentadora e o recém-aposenado Rei do Futebol namoravam.

"Acreditem essa sou eu, em East Hampton, nos Estados Unidos, casa do Pelé. Ele tirou a foto", começou escrevendo na rede social. "Eu coloquei um casaco ao contrário, uma barriga falsa, óculos que vinha com nariz, um chapéu que ele ganhou, e ficava andando pela casa de personagem. Louquinha de pedra, tinha 18 anos", escreveu Xuxa.

Nos comentários, os internautas de plantão não hesitaram em comentar a foto nostálgica da loira. "Xuxa sempre linda", disse um fã. "Bem novinha nessa foto", comentou um internauta.

Em outra foto, a Rainha dos baixinhos aparece aos 11 anos em Coroa Grande, Rio de Janeiro, com sua irmã, Mara, e seu cachorro, Kiko. "Olha o detalhe da infiltração na casa", escreveu Xuxa. Já em outra imagem, a famosa também mostrou um clique de quando ganhou o concurso de Rainha do Carnaval em Coroa Grande. Na legenda, ela disse que foi tirar fotos na casa de um amigo, "porque era a mais bonita". "A fantasia, minha mãe fez", pontuou a loira.

Xuxa fala sobre "pacto" com o diabo



Na última sexta-feira (17/09), Xuxa concedeu uma entrevista ao canal do youtube chamado Seja seu.

A Rainha abriu o coração, revelando detalhes sobre sua carreira e vida pessoal.

No bate-papo, a apresentadora comentou sobre as rumores, que surgiram principalmente no início da carreira, de que teria feito pacto com o diabo. "Já ouvi algumas pessoas falando que eu tinha pacto com o diabo. Meu Deus do céu! Alguém que tem pacto com o cara lá embaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para o cara", afirmou a apresentadora. "Eu tenho realmente uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Se não, eu não teria o que eu tenho".