Rihanna fala sobre aguardado novo álbum: "será completamente diferente"

PG Pedro Grigori

(crédito: Divulgação/Savage X Fenty)

O aguardado novo álbum de estúdio de Rihanna deve ser lançado em breve. A cantora falou um pouco sobre o novo projeto durante a coletiva de imprensa do Savage X Fenty Show Vol. 3, que ocorreu nesta quarta-feira (22/9), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Você não vai esperar o que você vai ouvir. O que você sabe sobre Rihanna não será o que você vai ouvir. Eu estou realmente experimentando", disse a cantora.

Ainda não há uma data de lançamento para o novo álbum. A cantora também comparou o trabalho no disco com a relação dela com a moda. “Música é como moda, você deveria poder brincar. Eu posso me vestir do jeito que eu quero, e eu trato a música da mesma maneira”, disse.

“Tipo, tudo o que você sabe sobre a Rihanna, não será o que você vai ouvir nesse álbum.”



Em entrevista para a “AP Entertainment”, Rihanna comenta sobre o seu próximo álbum de estúdio, o #R9.



Assista legendado: pic.twitter.com/uwPpQhub4r — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrasil) September 22, 2021

O último álbum de Rihanna, o ANTI, foi lançado em janeiro de 2016. Desde então, a estrela vem se dedicando à moda, com as empresas Fenty Beauty, de maquiagem, e Savage x Fenty, de lingeries. As empreitadas deram certo, e fizeram Rihanna se tornar a cantora mais rica do mundo. De acordo com a Forbes, o patrimônio da artista de Barbados é avaliado em US$ 1,7 bilhão.



Durante o evento, Rihanna comentou que de início se sentiu estranha ao receber mensagens a parabenizando por ter se tornado bilionária. "Fez todo sentido quando percebi que eu era inspiração para outras pessoas que sentiram que isso é algo que eles também podem alcançar. Sabendo de onde eu vim e do meu começo humilde, eles enxergam a possibilidade e isso deixa essas pessoas esperançosas”, disse.