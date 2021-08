Rihanna é a cantora mais rica do mundo, segundo a Forbes

VO Victória Olímpio

(crédito: Rihanna/Instagram/Reprodução)

A cantora Rihanna conquistou o posto de cantora mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,8 bilhões), de acordo com a revista Forbes. Mas, apesar da carreira musical de sucesso, boa parte do valor (cerca de US$ 1,4 bilhão ou R$ 7,2 bilhões), vem da empresa Fenty Beauty, negócio em que ela possui 50% de participação.

Outra parte do valor é da empresa de lingerie, Savage X Fenty, no valor estimado de US$ 270 milhões. O restante dos ganhos de Rihanna vem da carreira como atriz e cantora. A artista está atrás apenas de Oprah Winfrey, a mulher mais rica da indústria do entretenimento.

Rihanna criou a Fenty Beuaty em 2017 com a promessa de fazer com que as mulheres de todos os lugares se sintam incluídas. Os produtos de beleza oferecem uma grande variedade de cores para todos os tons de pele, o que ajudou no sucesso da marca.