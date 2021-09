Regina Duarte desabafa após receber críticas por homenagear Caetano Veloso

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Regina Duarte fez um desabafo pelo Instagram nesta quarta-feira (22) após ser criticada por homenagear o cantor Caetano Veloso. A atriz havia publicado, nesta manhã, uma foto com a legenda “Caetano forever”, mas a apagou pouco tempo depois.

Em seguida, Regina compartilhou mais um vídeo do artista e justificou a publicação. "Apaguei o post anterior. Óbvio! Me deu um nervoso taquicárdico tão grande diante da reação da maioria de vocês! Aí, mais calma, decidi voltar!", explicou a atriz.

"Caetano forever, sim! Porque sou plural! Porque não costumo misturar alhos com bugalhos! E, porque Democracia é isso! Abaixo o fascismo de exigir que todo mundo pense igual! Não é real! Cada um tem todo o direito de ser como quiser!", escreveu a ex-secretária especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro.

Em seguida, Regina pediu respeito. "Voltei porque quero ser respeitada na minha admiração por este grande artista brasileiro". "Respeito também vocês que não conseguem mais enxergar valores artísticos em quem pensa diferente politicamente. Polarização de merda! Já sofri muito com isso", acrescentou.

"Já que não tem outro jeito, insisto ainda, não vamos esquecer: democracia é a arte de conviver com a liberdade total de expressão. Está claro? Querem vomitar? Ok! Vomitem à vontade! Eu continuo aplaudindo e me nutrindo da arte de Caetano. Pronto! Falei!", desabafou a atriz.

As críticas vieram dos próprios seguidores de Regina, que apontaram a divergência de opiniões entre ela e Caetano, que é crítico do presidente Jair Bolsonaro.