Ator Lázaro Ramos não renova o contrato com a Globo após 18 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Júlia Rodrigues/Divulgação)

O ator Lázaro Ramos e a Globo resolveram não renovar o contrato do ator com a emissora. Lázaro estava há 18 anos na Globo e atuou em novelas como Lado a lado (2012), Insensato coração (2011) e Cobras & lagartos (2006). Lázaro também foi apresentador de Lazinho com você (2017) e Os melhores anos de nossas vidas (2018) e brilhou em cinco temporadas de Mister Brau.

Em nota, a Globo ressaltou que "a não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. Lazaro Ramos tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas."

Na verdade, Lázaro já está confirmado em produtos Globo/ Globoplay como a segunda temporada de Aruanas e a quinta de Sob pressão.

Casada com Lázaro, a atriz e apresentadora Taís Araújo renovou o contrato com a emissora recentemente por três anos, segundo o UOL. Atualmente, ela é jurada no reality show The masked singer Brasil e também estará em Aruanas.