Erika, Liziane, Nego do Borel e Solange na roça: confira o resumo de A fazenda

Érika sobrou em dinâmica que participantes escolhiam alguém para salvar da roça e vetou Nego do Borel da prova do fazendeiro - (crédito: Reprodução/Record TV)

Nego do Borel está confirmado na primeira roça de A fazenda 13. Ele foi indicado para a berlinda pelo fazendeiro, Gui Araújo, na terça-feira (21/9) e vetado da disputa do chapéu durante uma dinâmica. Ao lado do funkeiro, devem estar sob o julgamento do público duas das três participantes: Liziane, Solange e Erika. Isso porque uma delas retornará para a sede como a fazendeira depois da prova desta quarta-feira (22/9).



A possibilidade da volta por cima já deixou os ânimos exaltados. “Se eu voltar fazendeira, esse jogo vai virar”, ameaçou Liziane Gutierrez no início da manhã desta quarta. Ela está na disputa porque foi a mais votada pelos participantes da sede após empatar com Dayane Mello e ser escolhida por Gui Araújo para enfrentar a decisão do público.



Depois disso, Liziane puxou Solange para a eliminação e a ex-banheira do Gugu deu início a um jogo de resta um. A dinâmica consistia em cada participante salvar alguém, até que uma das pessoas sobrasse para a roça. Coube a Érika o quarto banco da eliminação e foi ela quem teve o poder de vetar alguém da prova do chapéu. Pelas confusões da primeira semana, Nego do Borel foi o escolhido e não pode disputar o posto de fazendeiro.



O imbróglio se resolverá durante o programa ao vivo desta quarta, quando as três participantes farão a prova que dará poder a uma delas pela próxima semana.