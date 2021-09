Cassandra Peterson, a Elvira, revela relação de 19 anos com outra mulher

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Cassandra Peterson deu vida a Elvira, a Rainha das Trevas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cassandra Peterson, conhecida por ser a protagonista do sucesso Elvira, A rainha das trevas (1988), revelou ser homossexual e que tem um relacionamento de 19 anos com outra mulher, em sua autobiografia lançada nesta semana.

A obra de memórias, intitulada Yours cruelly (Cruelmente sua, em tradução livre) relata, segundo a revista norte-americana Advocate, que as duas se conheceram em uma academia em Hollywood, Los Angeles. Inicialmente, Cassandra pensou que sua namorada, Teresa “T” Wierson, era um homem.



"Muitas vezes, quando eu estava fazendo meu aquecimento pré-treino na esteira, não podia deixar de notar um treinador em particular - bronzeado, tatuado e musculoso - andando pelo chão do ginásio, boné de malha puxado tão baixo sobre seus longos cabelos castanhos que quase cobria seus olhos. Sombrio e taciturno, ele exalava uma energia tão intensa que, quando cruzou o enorme piso do ginásio, as águas se abriram e as pessoas pararam para olhar", descreveu a estrela.



Na sequência, ela conta que ao encontrar Teresa no banheiro feminino do estabelecimento, a atriz percebeu que se tratava de uma mulher.



As duas acabaram virando amigas e foram morar juntas após terminarem seus respectivos relacionamentos. Até que um dia, ela sentiu vontade de beijá-la.



"O que diabos eu estava fazendo? Nunca estive interessada em mulheres para além de amizade. Eu me senti tão confusa. Isso simplesmente não era eu! Fiquei surpresa por ser amiga dela por tantos anos e nunca ter percebido nossa química. Logo descobri que nos conectamos sexualmente de uma forma que nunca havia experimentado", afirmou.



Logo Cassandra e Teresa passaram a se relacionar como casal, mas esconderam tudo. Para preservar a imagem da artista, “T” se tornou sua assistente e manteve o relacionamento em segredo.



A artista revelou que fez isso para “proteger a marca Elvira”, pois entende que os fãs odiariam a notícia.

"Meus fãs me odiariam por não ser o que eles esperavam que eu fosse?".

Cassandra Peterson

Agora ela assumiu o relacionamento e diz estar feliz com a decisão. “Estou muito ciente de que haverá alguns que ficarão desapontados e talvez até com raiva, mas eu tenho que viver comigo mesma, e, neste ponto da minha vida, tenho que ser sincera sobre quem eu sou. Pela primeira vez na minha vida, estou com alguém que me faz sentir segura, abençoada e verdadeiramente amada”, finalizou a eterna rainha das trevas.