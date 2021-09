Léo Stronda desabafa com seguidores após ter 30% do corpo queimado

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Nesta última terça-feira (21/09), o cantor Léo Stronda publicou uma foto do hospital em que se encontra internado, localizado em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O influenciador teve queimaduras de 2º grau em 30% do corpo após um acidente com um botijão de gás em casa.

Com os braços e parte do tronco enfaixados, ele aparece em uma foto de máscara de proteção facial, sentado em uma poltrona e olhando para a rua por um janelão. "Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo - João 16:33", escreveu o fisiculturista, citando um versículo da Bíblia. Em vídeos postados na segunda (20), ele revelou que o acidente foi há duas semanas, em casa.

"Há duas semanas eu sofri esse acidente doméstico. Estava em casa para começar um jantar com a minha mulher e amigos e o bujãozinho de gás estourou. Tive queimaduras graves na parte do braço e nas costas"

Léo Stronda

O youtuber contou que o acidente ocorreu há duas semanas, revelando que passou por duas cirurgias por dia no tratamento das queimaduras.

"Fui de duas a três vezes por semana no centro cirúrgico para fazer cirurgias plásticas para poder ajudar na recuperação. Peço desculpa por não ter aparecido e não dado nenhuma satisfação antes, mas foi isso. Hoje tive melhora, estou em um quarto mais tranquilo, por isso me sinto apto a falar sobre esse assunto e contar o que aconteceu", disse Léo.