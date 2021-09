Netflix divulga trailer de documentário sobre o movimento Free Britney

PG Pedro Grigori

(crédito: Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (22/9) o trailer do filme documental Britney vs Spears. O documentário, que será lançado na plataforma de streaming no dia 28 de setembro, vai mostrar a batalha judicial que a cantora estadunidense Britney Spears enfrenta para recuperar o controle sobre a própria vida.

"Só quero minha vida de volta", diz a cantora no trailer. A Netflix definiu o filme documental como "a história completa de Britney Spears que ainda não foi contada".

Confira o trailer:

A história completa de Britney Spears ainda não foi contada. Meu novo filme documental Britney x Spears estreia dia 28 de setembro. pic.twitter.com/9xSfqLM2lw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 22, 2021

Hoje com 39 anos, a artista vive há 13 anos sob o regime de tutela após ordem de uma corte judicial. O pai da cantora, Jamie Spears, foi o responsável por comandar assuntos profissionais e pessoas da vida de Britney até agosto deste ano.

Em julho de 2021, Britney participou de uma audiência online no tribunal de Los Angeles (EUA) onde falou pela primeira vez ao público sobre a tutela. "Eu mereço ter uma vida", disse ao juiz. A cantora relatou que lhe foi negado o direito de ter mais filhos e que ela foi colocada sob a droga psiquiátrica lítio contra a vontade.

Spears disse que foi forçada a fazer shows sob ameaça de processo e não teve permissão para se mudar ou dirigir o próprio carro. "Meu suposto sistema de apoio me machucou profundamente! Essa tutela matou meus sonhos ... então tudo que tenho é esperança e esperança é a única coisa neste mundo que é muito difícil de matar ... mas as pessoas ainda tentam!", escreveu a cantora nas redes sociais.

O documentário da Netflix não é o primeiro projeto a contar sobre a luta de Britney por liberdade. Em fevereiro deste ano, o The New York Times lançou "Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela", onde expôs a relação abusiva da artista com a mídia e com familiares.