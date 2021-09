'Eu queria estar lá', dispara Lívia Andrade sobre ida a exame de DNA

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Lívia Andrade usou as redes sociais na noite desta terça-feira (21/09) para explicar o motivo de ter acompanhado o namorado, Marcos Araújo, dono da Audiomix, ao local do exame de DNA, requerido por ele, no processo para reconhecimento de paternidade do filho caçula de Pétala Barreiros, Lucas, de 9 meses.

Os dois, que também são pais de Lorenzo, de 6 anos, vêm travando uma disputa na Justiça, depois que ela falou abertamente nas redes sociais sobre a relação com o empresário, que teve início ainda na adolescência, marcada por traições e abusos.



A apresentadora, que chamou atenção dos internautas por estar na companhia de seguranças e recebeu uma enxurrada de críticas no Twitter, rasgou o verbo em uma série de stories do Instagram e disse que estava exatamente onde ela deveria estar e que acompanhar uma pessoa que está com ela em momentos bons e ruis, é absolutamente normal.



"Aliás, eu também queria estar lá. Isso é o que eu espero de um relacionamento e de um parceiro, que esteja lado a lado não só nas horas boas, mas nas horas ruins e péssimas também", iniciou.



Lívia explicou que estava do lado de fora do laboratório, pois nenhum acompanhante poderia entrar no local.



De acordo com a atriz, somente pessoas com hora marcada teriam acesso ao estabelecimento e afirmou ainda que não havia nenhuma sala preferencial para ninguém.



"Eu estava ali como tantas outras pessoas. Todo mundo pega uma senha, espera sua vez do lado de fora. Quando chega sua vez a pessoa entra e acompanhante fica do lado de fora, assim como eu e tantas outras pessoas estavam. Não existe uma salinha particular, porque ninguém é melhor do que ninguém para ter um serviço VIP".

Na sequência, ela revelou que desde que chegou ao local percebeu que estava sendo filmada por uma advogada de Pétala e também por Yanka Barreiros, irmã da influenciadora digital que divulgou o vídeo nas redes sociais.



"Outra pessoa começou a filmar, mas essa me provocava falando alto e falando da minha roupa. (...). Cruzei o braço e esperando a provocação e foi quando dei 'bom dia'. Ela saltou e pulou como se aquilo fosse uma brincadeira", desabafou.



Por fim, a apresentadora explicou o motivo de estar acompanhada com seguranças.



"Por que eu estava com um segurança? São 10 anos me acompanhando em diversas situações da minha vida. A gente tem uma longa história de trabalho, de parceria, não é de hoje, não. Ninguém foi ali para aquele momento, para aquele evento", explicou.



"Se incomoda com minha presença, com meu segurança, com minha roupa, com minha aparência", completou.

"Preciso me proteger, infelizmente, preciso ter mais cuidado. Vocês não sabem da missa a metade. Poderia até falar aqui, porque não correm em segredo de justiça, mas não vou falar neste momento".

Entenda o caso





Na manhã desta terça-feira (21/09), Lívia Andrade foi flagrada do lado de fora, durante o exame de DNA na companhia de seguranças, que teria sido contratado por Marcos Araújo.



A atriz foi filmada e publicada nas redes por Yanka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros. Por conta da restrição judicial, que o impede de se aproximar da influencer, o empresário permaneceu no carro.



Yanka acusou Lívia de estar tentando intimidar a família de Pétala.



"Bem a sua cara, né Marcos? Você é muito previsível, todo esse show, com mais de quatro seguranças armados intimidando eu, minha irmã e o Luquinhas de nove meses… no DNA do Lorenzo foi a mesma coisa, ele levou a ex-mulher, três advogados e seis seguranças armados, sem contar a irmã dele. Como se ele precisasse. Quem precisaria de proteção seria minha irmã, né? Mas você pode ter certeza que eu sempre estarei do lado da minha irmã", disse Yanka.



Ao perceber que está sendo gravada, a atriz e apresentadora acena e diz: "Bom dia, tudo bem?".

