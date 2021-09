Sheron Menezzes fica noiva de Saulo Camelo: "Você ajoelhou e me surpreendeu"

VO Victória Olímpio

(crédito: Sheron Menezzes/Instagram/Reprodução)

Sheron Menezzes e Saulo Camelo estão noivos! A atriz foi surpreendida durante viagem em família aos Lençóis Maranhenses e se emocionou com o pedido após 10 anos juntos. O casal já tem um filho, Benjamin, que está prestes a completar 4 anos.

Nas redes sociais, ela compartilhou os registros do momento: "Depois de 10 anos, um filho lindo e muitas histórias, ao nascer do sol, nas areias brancas das dunas dos Lençóis Maranhenses, você ajoelhou e me surpreendeu… fui tomada por uma alegria imensa, a mesma que sempre tive ao seu lado só que potencializada!"

"Estar com você sempre foi minha escolha, mas dentro dessa Fiona tem um cantinho romântico e você soube fazer do jeitinho certo pra nós! Foi divertido, foi engraçado, foi lindo, foi maravilhoso! Foi tão a gente! Que história linda temos pra conta hein! E quantas outras temos a nos esperar… o Shrek de alma doce ajoelhou e eu disse sim! Saulo Camelo te amo", finalizou.



Nos comentários, o casal foi muito elogiado e parabenizado por fãs e famosos amigos: "Lindos", "Que benção", "Parabéns, que o amor transborde", "Alegria imensa" e "Como eu amo esse casal" foram algumas das mensagens recebidas.