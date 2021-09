‘A fazenda 13’: Liziane Gutierrez é a primeira eliminada desta edição

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Rede Record/PlayPlus)

A edição 13 do reality A fazenda teve a primeira eliminação na madrugada desta sexta-feira (24/9). A escolhida pelo público para sair foi a influencer Liziane Gutierrez. Com a decisão, Nego do Borel e Solange ficaram no jogo.



As porcentagens entre Liz e Sol foram apertadíssimas. A ex-Banheira do Gugu ficou no reality por 26,44% dos votos. Já a influencer — que chamou a atenção dos telespectadores por conta dos procedimentos estéticos no rosto — foi eliminada por 26,15%.

Quem ficou tranquilo na votação foi Nego do Borel, que apesar de ter brigado com parte da casa no último fim de semana, teve 47,41% dos votos para ficar no reality.

Outra “eliminação”

Vale lembrar que teve outra saída da sede nesta quinta-feira (24/9). A rapper Fernanda Medrado desistiu do programa.