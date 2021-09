Com cenas quentes e emoção, teaser de 'Verdades secretas 2' é divulgado

VO Victória Olímpio

(crédito: Globoplay/Reprodução)

A Globoplay animou os espectadores após divulgar o primeiro teaser de Verdades secretas 2. No vídeo, é possível ver Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira) em uma discussão sobre a morte de Alex (Rodrigo Lombardi), já que a filha afirma ter certeza que a modelo matou o pai.

Giovanna tentará provar as suspeitas com a ajuda do personagem que será interpretado por Rômulo Estrela. Novos rostos, cenas quentes e o mundo da moda também são vistos com clareza nas imagens. Também é possível ver Rômulo e Camila Queiroz protagonizando um encontro provocador.

Escrita por Walcyr Carrasco em 2015, Verdades secretas mostrava o lado ruim do mundo da moda, com ênfase no chamado book rosa, espécie de prostituição a que modelos são submetidas. A trama girava em torno da modelo Angel (Camila Queiroz), nova estrela da agência de Fanny (Marieta Severo).

Não demora para que Angel chame a atenção do empresário Alex (Rodrigo Lombardi), com quem passa a ter uma relação um tanto quanto conturbada.