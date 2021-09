Netflix divulga primeira foto do remake da novela teen 'Rebelde'

VO Victória Olímpio

(crédito: Netflix/Divulgação )

A Netflix divulgou a primeira foto do remake da novela teen Rebelde. Nas redes sociais, a plataforma de streaming falou sobre a produção: "A nova geração Rebelde está vindo aí. Por enquanto, fiquem com esse gostinho da nova turma com os novos uniformes".

A produção terá a brasileira Giovanna Grigio como uma das protagonistas. A atriz ficou mais conhecida por papéis como em Malhação: Viva a diferença, da TV Globo, e As five, da Globoplay. A versão original da novela mexicana fez sucesso no Brasil nos anos 2000.

Quem dormiu, não viu ???? Eu queria comentar o uniforme da nova geração Rebelde que chega no meu site em breve, mas só tenho olhos pra @gigi_grigio nessa foto ???????????? Sábado tem mais novidades diretamente do #TUDUM. pic.twitter.com/loqLttZ3Lc — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 23, 2021

Também foram confirmados outros nomes como Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente. A estreia está prevista para o próximo ano.