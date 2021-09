Pabllo Vittar lidera em troféus no MTV Miaw 2021

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Pabllo Vittar levou quatro estatuetas do prêmio MTV Miaw 2021 - (crédito: Reprodução/Instagram/Ernna Cost)

Na noite desta quinta-feira (23/09), aconteceu o MTV Miaw 2021, com apresentação de Pabllo Vittar e Rafael Portugal.

O evento revelou os vencedores das 33 categorias, que se misturam com música, internet e TV. A premiação foi transmitida na MTV Brasil e no Facebook da emissora.

Pabllo foi a grande campeã da noite, levando 4 troféus. Ele venceu nas categorias Álbum ou EP do ano, Artista Musical, Coreô envolvente e Hitmaker.



Entre os indicados, Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideravam com nove nomeações cada uma. Entretanto, Luísa saiu sem nenhum prêmio.

Juliette Freire, campeã do BBB21, da TV Globo, levou para casa o Gato Rosa, na categoria Ícone Miaw, o prêmio mais importante da premiação.

"O gatinho rosa veio. Eu estou muito feliz, muito obrigada", comemorou a paraibana.

O MTV Miaw 2021 homenageou o ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021), que morreu em maio por complicações da Covid-19, com o Transforma Miaw - LGBTQIAP+.

Confira, a lista completa dos vencedores:

Ícone Miaw: Juliette.

Realeza do reality: Juliette.

Aposta Miaw: Yasmin Castilho.

Meme pra vida: Pfizer.

Pet Influencer: Nelson, Bianca Andrade e Fred.

Hitmaker absurdo: Pabllo Vittar.

Girl boss: Manu Gavassi.

Style do ano: Jão.

Podcast Nosso de cada dia: PodPah.

Miawlicious: Paola Carosella.

Memeiro: Alvaro.

Hitou no passinho: Virgínia Fonseca.

Reeleire do ano: Gustavo Tubarão.

Reeleiro revelação: Josy Ramos.

#EUSHIPPO: Bianca Andrade e Fred.

Orgulho do vale: Lia Clark.

Ri alto: Thiago Ventura.

Feat nacional: Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia.

Beat BR: L7nnon.

Hit do Ano: Rainha da favela – Ludmilla.

Hit global: Love sick girls - Black Pink.

Clipão da p****: Girl from Rio – Anitta.

Zika do Baile: MC Hariel.

DJ lanso a braba: Pedro Sampaio.

Artista musical: Pabllo Vittar.

Feat gringo: Monster - Shawn Mendes e Justin Bieber.

Prestatenção: BIN.

Trap na cena: Sidoka.

Coreô envolvente: Bandida - Pabllo Vittar e Pocah.

Álbum ou EP do ano: Batidão tropical - Pabllo Vittar.

Música de challenge: Meu pedaço de pecado - João Gomes.

Maratonei: As Five - GloboPlay.

Fandom_Real_Oficial: Gavassiers - Manu Gavassi.