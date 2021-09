Swing com labirinto, saída e DRT: veja o que bombou na semana dos famoso

RN Ronayre Nunes

Não foi fácil, mas finalmente chegamos ao (merecido) fim de semana. E entre o calorão e confusões políticas da última semana, um digno descanso é bem indicado. Para aliviar a tensão, o Destaque Pop apresenta as tradicionais fofoquinhas das celebridades. Você já sabe: só um tricô inocente, sem maldade. E no cardápio do dia tem a descoberta de labirintos em casas de swing, fotos vazadas e até DRT negada. Confira:



Swing com labirinto

Se tem uma pessoa nesse mundo que sabe se manter na home dos sites é Geisy Arruda. Desta vez, a autora e modelo contou ao 4talkcast que já fez sexo com oito homens durante uma visita a uma casa de swing: “"Não sou homem que fico contando, mas eu já peguei uns 8, 10 em uma casa de swing, mas não foi só d***. Peguei aqui, chupei ali",

A loira ainda contou que uma vez foi reconhecida durante a aventura, e acabou ensinando aos inocentes (como este que vós escreve) que aparentemente existe um labirinto nas casas de Swing (oi?). “Saíram correndo atrás de mim no labirinto. Fiquei brava. O ambiente é bem escuro, mas me reconheceram e quando isso acontece, eu viro o centro do negócio e todo mundo quer me com***".

Vazada, mas tranquila

Outra que parece ter feito escola com Geisy Arruda, é a Mulher Melão. Há muito se passado a onda das mulheres frutas, a carioca não perde uma chance de brilhar sob os holofotes — mesmo com vídeos íntimos vazados. Em uma entrevista ao portal O Dia, Melão disse que não se importa com o vazamento, no começo da semana, do seu perfil no Only Fans e mostrou um desapego que deve surpreender até Buda: "No começo eu tinha ficado preocupada, mas depois vi que só tive crescimento. Homem é curioso e quando eles vêem um pouquinho sempre querem ver mais".

“A gente não topa”

Pelas redes sociais, a apresentadora Tatá Werneck contou que marcas já convidaram a filha dela, a pequena Clara Maria, para estrelar campanhas publicitárias. Tatá, entretanto, negou os convites.

Ops



O Sindicato dos Artistas negou o DRT (Delegacia Regional do Trabalho) de artista para a ex-BBB Juliette Freire. Em entrevista para o portal Hugo Gloss, o presidente da associação explicou que a emissão foi justificada pela falta de experiência nos palcos da mulher: “A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT”.

Senta que lá vem história



O empresário Marcos Araújo precisou fazer um exame de DNA no começo da semana para assegurar ser o papi do bebê da influencer Pétala Barreiros. Até aí tudo bem, o caldo começa a entornar quando a apresentadora Livia Andrade — atual de Marcos — resolveu também ir na clínica acompanhar o boy para o exame (com seguranças). A irmã de Pétala se sentiu intimidada e foi desabafar no Insta.

Pois bem, a conclusão da treta (pelo menos até o momento), é que Livia Andrade foi se defender: “eu também queria estar lá. Isso é o que eu espero de um relacionamento e de um parceiro, que esteja lado a lado não só nas horas boas, mas nas horas ruins e péssimas também".

Fim do contrato

O ator Lázaro Ramos e a Globo resolveram não renovar o contrato do ator com a emissora. Lázaro estava há 18 anos na Globo e atuou em novelas como Lado a lado (2012), Insensato coração (2011) e Cobras & lagartos (2006). Lázaro também foi apresentador de Lazinho com você (2017) e Os melhores anos de nossas vidas (2018) e brilhou em cinco temporadas de Mister Brau.

Nua e poética



A atriz Paloma Duarte compartilhou com os seguidores do Insta um clique bem caliente vestindo nada além de uma poesia (usada na legenda da foto): “Aqui faz muito calor. No Nordeste faz calor também. Mas lá tem brisa. Vamos viver de brisa, Anarina”. As linhas são do poema Brisa, de Manuel Bandeira.