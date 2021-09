A Fazenda 13: Peões são avisados da expulsão do Nego do Borel

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Logo após a Record TV ter confirmado a expulsão de Nego do Borel de A Fazenda 13, os demais participantes foram avisados na noite deste sábado (25/09) da saída do cantor do reality show. O funkeiro foi acusado de estupro por tentar forçar sexo com a modelo Dayane Mello na madrugada de hoje.



Em meio às suspeitas de ter sofrido violência sexual, ela foi chamada pela produção do programa A fazenda 13 e passou por uma entrevista com uma psicóloga e com a direção-geral sobre o caso.

"Atenção peões! De acordo com o comportamento de Nego do Borel nessa madrugada, uma das regras do programa, que consta na página 32 do Manual de Sobrevivência, foi quebrada e, por decisão jurídica da emissora, ele foi desligado do programa", diz o trecho do comunicado lido por Érika Schneider, a fazendeira da semana na casa.

A expulsão gerou comentários por parte dos peões, que discutiram sobre o motivo que levou à saída de Nego do Borel. A participante Solange Gomes rebateu: "Vocês são cegos? A menina estava bêbada". Ela emendou que não presenciou a cena, mas que caso Dayane estivesse bêbada, o cantor não deveria ter insistido. "Eu não vi, eu fui dormir. Mas se a mulher está bêbada, inconsciente, e sem saber se quer o sexo ou não", apontou. Ouvindo os comentários, Dayane pediu que os colegas parassem de comentar o caso: "Não fica falando sobre isso não. Não aconteceu nada", respondeu.

O episódio virou caso de polícia. A equipe jurídica da modelo registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP). Agora, a Polícia Civil de São Paulo busca descobrir se o cantor Nego do Borel teria cometido estupro de vulnerável durante a madrugada enquanto a modelo estava embriagada.